Беглов запретил выходить на лед с 7 марта

Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 7 марта запрещен выход на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Ранее предполагалось, что лед станет опасен с 15-го числа.

Изменения в постановление правительства № 898 опубликованы 7 марта на сайте Смольного. В первоначальном варианте документ запрещал выход на лед с 26 ноября 2018-го по 15 января 2019-го и с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, это чревато предупреждением или штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. За выезд на лёд транспортных средств придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Напомним, ГУ МЧС еще 11 февраля попросило петербуржцев не испытывать фортуну. «Несмотря на то, что официальный запрет выхода на лед сейчас не действует, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу настоятельно рекомендует петербуржцам и гостям города не выходить на лед, это крайне опасно для жизни!» – говорилось в сообщении управления.