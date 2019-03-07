В Измайловском парке избили москвича, называющего себя потомком Пушкина

Неизвестный мужчина, представившийся полицейским, напал на жителя Москвы Андрея де Торби. СМИ называют его потомком Александра Пушкина по материнской линии.

Информацию о нападении в Измайловском парке столицы 7 марта «Фонтанке» подтвердил сам де Торби. По его словам, случилось это 5-го числа, нападавший был ничем не примечателен, кроме того, что держал в руках предмет, напоминающий пистолет. Незнакомец попросил де Торби, который называет себя родственником великого русского поэта, показать документы, а сам продемонстрировал «какое-то удостоверение». После этого последовал удар.

«Ударил в лицо, угрожал убийством и пистолетом», – рассказал 31-летний де Торби. После этого злоумышленник, не выдвинув никаких требований, просто скрылся, добавил пострадавший. Причину нападения де Торби понять так и не смог.

«Возможно, хотел совершить кражу. Возможно, это действующий сотрудник полиции», – предположил мужчина.

Андрей де Торби рассказал, что «увлекается юриспруденцией» и «представляет интересы по доверенности в судах и госорганах». Он не исключил, что нападение может быть связано и с его профессиональной деятельностью. По словам мужчины, после избиения ему понадобилась помощь медиков. Свое состояние сейчас он оценил как «все норм».

Москвич добавил также, что написал заявление в ОВД Измайлово. «Полиция ищет преступника», – резюмировал де Торби.

В столичном главке МВД не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об избиении, сославшись на невозможность разглашения персональных данных.

Напомним, что фамилию де Торби носила графиня Анастасия Михайловна, которая по матери приходится правнучкой Пушкину. Андрей Де Торби не смог рассказать, кем точно он приходится поэту. «Дальним родственником, это надо на древе считать», – отметил молодой человек.