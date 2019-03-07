Автопроизводителям в России начнут начислять баллы. От них будет зависеть размер господдержки

С 1 июля 2019 года в России начнет работать новая – балльная – система государственной поддержки автопрома. Размер субсидий будет зависеть от набранных автопроизводителем баллов.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, баллы будут начислять за локализацию сборочных операций, а также использование российских комплектующих и сырья, сообщает 7 марта Autonews со ссылкой на ТАСС. Итоговый размер субсидий для каждой компании будет зависеть от того, сколько баллов она набрала.

При этом на начальном этапе объем баллов для большинства субсидий будет небольшим, отметил Козак. Таким образом, получать господдержку смогут не только производители, подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК), но и те, кто просто имеет высокий уровень локализации и набрал достаточно баллов.

Планку баллов должны зафиксировать в ближайшие три года, после чего она будет повышаться каждый год, подчеркнул вице-премьер. По его мнению, новая система создаст равные конкурентные условия присутствия на российском рынке для всех производителей.

До 1 июля все автопроизводители будут получать так называемый блок промышленных субсидий, а после – только те компании, которые заключили СПИК на действующих условиях.