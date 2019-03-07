Цветочники в Петербурге остались без торгового павильона накануне 8 марта

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал три торговых павильона на проспекте Энергетиков, дом 72. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 7 марта, принадлежащий городу участок площадью 60 кв. метров незаконно использовался для продажи продуктов питания и цветов.

Ранее город отдал землю в аренду ЗАО «ПАСКО», но в августе 2018 года договор был расторгнут. Добровольно покинуть территорию предприниматели отказались, поэтому павильоны были снесены силами Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

ЗАО «ПАСКО» ранее уже дважды было привлечено к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Предприятию назначены штрафы в размере 15 000 рублей и 100 000 рублей соответственно.