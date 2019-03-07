Частному сектору в Сергиево перекрыли газ. Вместе с ним в сотнях домов пропало отопление

Больше тысячи жителей Красносельского района Петербурга остались без газа и отопления 7 марта. Газовщики заверяют, что работа системы восстановлена и возвращение «голубого топлива» зависит только от того, как скоро аварийная бригада навестит всех.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, без газа утро четверга начали в тысяче домов в микрорайоне Сергиево. Вместе с невозможностью приготовить завтрак пропало также зависящее от газа отопление. Температуру в помещении жители описывают ёмким словом «дубак».

Масштабом проблемы с восьми утра делятся в группе «Волхонка-Сергиево». Количество отключённых домов подписчики оценивают скромнее и со ссылкой на аварийную службу называют цифру 800. При этом срок устранения аварии в службе уточнить не смогли.

«Без паники! Если бы это случилось вчера при -15, то вымерзло бы полпоселка», – призывают к оптимизму в комментариях.

Как объяснили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», холодными и голодными жители остались из-за сработавшей автоматики безопасности на газораспределительном пункте. Его работоспособность уже восстановлена, сейчас дома переподключают. Для этого специалистам нужно обследовать оборудование в каждом доме. Чтобы справиться с задачей быстрее, к обходу привлекли дополнительные бригады. По информации газовой службы, отключение затронуло порядка 600 домов.

В администрации Красносельского района уточнили, что на месте работает 16 бригад. На вопрос о сроках в пресс-службе ответили, что пока «нарушение устраняется».