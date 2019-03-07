Детей глухой мамы из Петербурга оставили в приютах на все праздники: органы попросили сделать капремонт в квартире

Встреча глухой мамы Олеси Уткиной и её детей откладывается. Органы не устроили условия проживания бабушки детей, которая получила над ними право опеки и хотела их забрать уже 7 марта.

Как стало известно «Фонтанке», чиновники заявили, что квартира бабушки в Агалатово общей площадью 40 кв. метров не в полной мере соответствует условиям комфортного и полноценного развития несовершеннолетних граждан. В заключении указано, что ей нужен капремонт. Не понравился им запах сырости, грибок в санузле и на кухне, а также отсутствие одного спального места. Вновь получить одобрение органов бабушка попытается в понедельник, 11 марта. А значит, предстоящие праздники, несмотря на заявление аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, дети проведут в детдомах, в которые их распределили отдельно.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены самим себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав — 11 марта состоится суд. А информацию о ее детях уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления.