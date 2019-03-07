Финская АЭС «Олкилуото-3» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В Финляндии идёт подготовка к запуску третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото». Правительство 7 марта одобрило разрешение на эксплуатацию АЭС. Лицензия будет действовать до конца 2038 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Министр окружающей среды Киммо Тииликайнен оценил роль станции в плане экологии. «В Финляндии 80% энергии производится без вредных выбросов в атмосферу. Новый энергоблок поднимет эту долю до 85%», – заявил он. По словам Тииликайнена, «Олкилуото-3» – первая в мире АЭС, у которой уже на стадии ввода в эксплуатацию организован весь цикл обращения с ядерными отходами. Их переработкой займётся компания Posiva.

«Олкилуото-3» станет крупнейшей электростанцией на рынках электроэнергии Северных и Балтийских стран. Годовой объем её производства составит около 15% электроэнергии, потребляемой в Финляндии. Это имеет большое значение для баланса между спросом на электроэнергию и её производством в Финляндии. Одна только продукция завода покрывает 10% необходимой электроэнергии в самые холодные зимние дни. Это значительно уменьшает дефицит электроэнергии и снижает зависимость от импорта в периоды пикового потребления», – говорится в сообщении правительства страны.

Тепловая мощность станции составляет 4300 МВт, а чистая электрическая мощность – около 1600 МВт.

Ввод в эксплуатацию назначен на январь 2020 года. Планируемый срок службы энергоблока составляет не менее 60 лет и, соответственно, истекает примерно в 2080 году. Однако его технический срок службы может быть значительно больше.

«Олкилуото-3» с реактором EPR от консорциума Areva из Франции стал настоящим долгостроем. Первоначально ожидалось, что третий энергоблок АЭС «Олкилуото» будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2009 году, однако впоследствии даты запуска переносились на 2013, 2015 и 2018 годы. Стоимость строительства с 3 млрд евро выросла до 9 млрд евро. За срыв сроков французы в два этапа согласились выплатить 450 млн евро компенсации. Финская сторона осталась довольна таким соглашением между Areva и управляющей компанией TVO.

Из первоначально заявленных сроков выбивается и АЭС Fennovoima с участием «Росатома». По последним данным, её строительство задерживается на 4 года.