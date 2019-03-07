РАД готовит к торгам два исторических здания на Миллионной улице. Аукцион назначат после заявок покупателей

Российский аукционный дом готовит к торгам дома №5 и №6 по Миллионной улице. Это служебный корпус Мраморного дворца и комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича. Дата торгов и начальная стоимость будут сформированы, когда потенциальные покупатели озвучат свои предложения. Об этом «Фонтанке» 7 марта рассказал менеджер проекта.

Покупателей для обоих зданий ищут в течение нескольких лет. В 2018 году собственник рассчитывал получить 55 млн долларов за оба лота, но желающих приобрести недвижимость за эту сумму не нашлось. На аукцион здания выставят после сбора предложений инвесторов, в зависимости от которых начальная стоимость может быть скорректирована.

Служебный корпус Мраморного дворца – объект культурного наследия федерального значения площадью 11 687 кв. метров. Здание возведено по проекту архитектора Петра Егорова в 1780–1788 годы, в 1849 году зодчий Александр Брюллов надстроил третий этаж и внес изменения в облик фасада. Дом выполнен в стиле классицизм.

Дом №6 на Миллионной улице – выявленный объект культурного наследия «Комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце вел. кн. Михаила Николаевича». Здание возвели в первой половине XVIII века по проекту Ивана Коробова и в 1794 году надстроили третьим этажом и декорировали фасады рустом и лепниной.

Согласно правилам землепользования и застройки, оба объекта расположены в подзоне специализированных общественно-деловых объектов и подходят для размещения гостиницы или апарт-отеля класса «люкс».