Инспекция труда насчитала у «Метростроя» 250 млн рублей долгов по зарплате рабочим

В Петербурге Государственная инспекция труда внепланово проверила девять дочерних или зависимых от «Метростроя» компаний и насчитала 250 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом Федеральная служба труда и занятости рассказала в ответе на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова.

«Для устранения выявленных нарушений были выданы обязательные для исполнения предписания, которые находятся на контроле Гострудинспекции. В отношении виновных лиц рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности. Для принятия решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ материалы проверок направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу», – сообщает 7 марта депутату Романову служба.

Долги по заработной плате рабочих инспекция обнаружила в ЗАО «СМУ-9 Метрострой», ЗАО «Управление №10 Метрострой», ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой», ЗАО «СМУ-11 Метрострой», ЗАО «Управление-15 Метрострой», ООО «Метроподземстрой», ООО «СМУ №13 Метрострой», ЗАО «Управление-20 Метрострой», ЗАО «Тоннельный отряд-3».

В самом «Метрострое» не подтвердили и не опровергли обозначенную инспекцией сумму, но заявили, что компания ждет оплаты выполненных работ по трем основным госконтрактам на 260 млн рублей от СПб ГКУ «Дирекции транспортного строительства».

В последние месяцы нехватка финансов существенно сказывается на деятельности компании. В частности, у «Метростроя» не было денег и на закупку материалов, и на выплату зарплат рабочим, которые из-за отсутствия денег несколько раз выходили к зданию городского правительства на акции протеста. Ранее сообщалось, что в ближайшее время власти проавансируют компанию на 5,2 млрд рублей.