Разработчик «Новичка» снова вызвал интерес полиции — его хотят допросить по делу о краже
Химик Владимир Углев, известный как один из создателей «Новичка», снова привлек внимание полиции. Покой жителя Анапы нарушил звонок из органов внутренних дел, голос в трубке говорил о краже из санатория.
Об интересе силовиков ученый сообщил сам — журналистам Русской службы Би-би-си. По словам Углева, сегодня, 7 марта, ему позвонили и вызвали на допрос по делу о мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края. Никаких подробностей (ни что похищено, ни связь преступления с химиком) собеседник не привел. Сам разработчик «Новичка» по звонку идти в полицию не собирается — будет ждать повестки. По его словам, ничего о краже в некоем санатории он не знает.
Редакция Би-би-си добавляет: номер, с которого поступил звонок, — действительно ведомственный, но журналисту по нему никто не ответил. В отделе МВД по Анапе ситуацию никак не прокомментировали.
Напомним, в середине февраля сообщалось о том, что к Углеву домой пришли трое полицейских, объяснив свой визит «обращениями граждан». Осмотру подверглось содержимое ноутбука и планшета россиянина — там якобы искали «фото с малолетками». До этого по Анапе расклеили анонимные листовки с персональными данными химика и обвинениями в педофилии.
Справка:
Владимир Углев — бывший сотрудник филиала Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Он участвовал в разработке нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которое, по данным британский властей, использовали для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ранее Углев заявил, что дважды пережил отравление этим веществом и остался «жив-здоров».
24 апреля 2018 года химик попал в ДТП: под Анапой учёного сбил автомобиль. Углев успел сгруппироваться и подпрыгнуть, в результате чего угодил на капот и выбил головой лобовое стекло. Он попал в больницу, где медики не нашли у него серьезных травм.