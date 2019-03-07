Разработчик «Новичка» снова вызвал интерес полиции — его хотят допросить по делу о краже

Химик Владимир Углев, известный как один из создателей «Новичка», снова привлек внимание полиции. Покой жителя Анапы нарушил звонок из органов внутренних дел, голос в трубке говорил о краже из санатория.

Об интересе силовиков ученый сообщил сам — журналистам Русской службы Би-би-си. По словам Углева, сегодня, 7 марта, ему позвонили и вызвали на допрос по делу о мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края. Никаких подробностей (ни что похищено, ни связь преступления с химиком) собеседник не привел. Сам разработчик «Новичка» по звонку идти в полицию не собирается — будет ждать повестки. По его словам, ничего о краже в некоем санатории он не знает.

Редакция Би-би-си добавляет: номер, с которого поступил звонок, — действительно ведомственный, но журналисту по нему никто не ответил. В отделе МВД по Анапе ситуацию никак не прокомментировали.

Напомним, в середине февраля сообщалось о том, что к Углеву домой пришли трое полицейских, объяснив свой визит «обращениями граждан». Осмотру подверглось содержимое ноутбука и планшета россиянина — там якобы искали «фото с малолетками». До этого по Анапе расклеили анонимные листовки с персональными данными химика и обвинениями в педофилии.