Пробки в 8 баллов – в «подарок» к 8 Марта. Водители радуются, мечтают и спойлерят про «Игру престолов»

К 15:50 7 марта пробки в Петербурге достигли крайне редких для середины дня «красных» 8 баллов. Плотнее всего, судя по «Яндекс.Карте», в центре.

Такое бывает в предпраздничные дни, когда горожане массово едут за подарками и за угощениями к столу. Перед Новым годом обычная схема с утренним и вечерним часами пик и более свободными дорогами днём «сломалась» на несколько суток. А вот 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, такого не было – днём загруженность дорог, по оценке «Яндекс.Пробок», составила обычные 5 баллов, а вечером было и вовсе меньше нормы – 7 баллов.

Сейчас самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 6,6 километра (по данным на 15:54), зафиксирована на улицах Салова и Благодатной – от улицы Самойловой до Кубинской. В центре с его короткими улицами длинные пробки фиксируются гораздо реже, чем, например, на КАД или магистралях, ведущих за город.

Средняя загруженность дорог Санкт-Петербурга днем, по оценке «Яндекс.Пробок», составила 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно. Крупнейшими пробками к 16 часам стали:

15:29, улица Салова, Благодатная улица, 6,6 км, от улицы Самойловой до Кубинской улицы. Пробка продержалась 5 часов 30 минут.

16:27, Мытнинская набережная, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, 5,7 км, от площади Академика Лихачева до Кантемировской улицы. Пробка продержалась 30 минут.

11:17, проспект Маршала Блюхера, Кантемировская улица, Кантемировский мост, проспект Медиков, 5,5 км, от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.

08:56, проспект Непокоренных, 2-й Муринский проспект, 5 км, от Пискаревского мемориального кладбища до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 6 часов 40 минут.

13:51, Лесной проспект, улица Академика Лебедева, Литейный мост, Литейный проспект, Владимирский проспект, Загородный проспект, 5 км, от улицы Комиссара Смирнова до Гороховой улицы. Пробка продержалась 5 часов 10 минут.

Отметим, что плотно на петербургских дорогах было с начала недели, после сильного снегопада (после относительно спокойного февраля). Утром во вторник, 5 марта, «Яндекс.Пробки» зафиксировали небывалые 9 баллов. Столько же было вечером 5 и 6 марта. Сегодня утром загруженность дорог Санкт-Петербурга составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

В пробках, судя по «разговорчикам» в «Яндекс.Навигаторе», царит праздничное настроение. Водители поздравляют прекрасных дам (а некоторые мечтают о дорогах без них, видимо, посмотрев видео от шутников из ГИБДД) и даже делятся предположениями, что будет в 8-м сезоне «Игры престолов».