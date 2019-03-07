Путин верхом на Золотом Лучике поздравил женщин-полицейских с 8 Марта. Они его сопровождали на белых лошадях

Президент России Владимир Путин приехал в Первый оперативный полк полиции ГУ МВД по Москве, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Как пишет ТАСС, глава государства собирается пообщаться с «женским коллективом личного состава», а также ознакомиться с «порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патрулей».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выложил в свой Twitter видеозапись того, как Путин катается по манежу на черном коне, которого зовут Золотой Лучик. Президента сопровождают женщины на белых лошадях.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Без подарка Владимир Путин женщин не оставил — полицейским он подарил орловского рысака.

Путин опять обскакал всех, подарив женскому полицейскому полку орловского рысака pic.twitter.com/SFOep0cGby — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 марта 2019 г.

Отметим, президента в свой полк сотрудницы полиции пригласили 28 февраля, когда глава государства осматривал экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД России.

В Первый оперативный полк полиции столицы входят два кавалерийских батальона, а также батальон туристической полиции. Они занимаются обеспечением безопасности при проведении в Москве массовых мероприятий.

Напомним, Владимир Путин в преддверии 8 Марта традиционно проводит встречи с женщинами на работе. В 2017-м он поздравлял сотрудниц перинатального центра в Брянске, а в прошлом году общался с коллективом Самарского булочно-кондитерского комбината.