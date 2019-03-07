«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

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В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.

Для гостей подготовлена обширная развлекательная программа: веселые конкурсы с призами, катание на лошадях, а также занимательные мастер-классы.

Не обойдётся и без традиционного масленичного хоровода. Главным угощением – блинами, гостей не только накормят, но и научат готовить. Причем не обычные, а разноцветные. Любители рукоделия попробуют свои силы в изготовлении кукол из лоскутков и лошадок из лыка. Для самых маленьких гостей предусмотрена отдельная развлекательная программа «Моя первая Масленица» с играми, конкурсами и катанием на пони.

На традиционной масленичной ярмарке можно приобрести подарки и сувениры себе и близким, а также попробовать необычные напитки и угощения. В фотозоне все желающие смогут сделать фотографию и сразу забрать ее на память.

«Чистое Небо» – один из самых популярных жилых комплексов среди клиентов «Петербургской Недвижимости». Первые очереди уже заселены. В 10-15 минутах езды – станция метро «Комендантский проспект», 5 минут пешком от проектируемой станции «Шуваловский проспект». Рядом – Юнтоловский лесопарк, популярное место для отдыха и прогулок.

Для гостей фестиваля – индивидуальные экскурсии по жилому комплексу с осмотром квартир, в которых можно оценить все преимущества новой отделки «Итальянские коллекции», и специальные условия на покупку жилья.

Масленичное гулянье состоится в ЖК «Чистое небо» по адресу: Комендантский проспект, д. 69. Ждем гостей в субботу, 9 марта, с 11 до 17 часов.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations