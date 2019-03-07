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08.03.2019 12:00
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Территория будущего: развитие проекта «На Царскосельских холмах»

Малоэтажные новостройки в Пушкинском районе Петербурга постепенно формируют тот самый «респектабельный пригород», который уже давно стал привычным для европейских городов.

Территория будущего: развитие проекта «На Царскосельских холмах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Северной столицы был задуман более десяти лет назад, когда понятие «комплексное освоение территории» только-только появилось. Многие застройщики тогда начали использовать новый подход к строительству в своих интересах: проектировали жилые высотки, что позволяло повысить коммерческую эффективность строительства. Авторы проекта «На Царскосельских холмах», который реализует компания «Центр развития», пошли другим путем и основной акцент сделали на малоэтажной рассредоточенной застройке.

Спустя годы стало очевидно: ставка девелопера на малоэтажку оказалось верной. Покупатели, имея основной выбор жилья в основном в многоэтажных ЖК, стали искать возможность поселиться в городской черте, но ближе к природе, в тихих и уютных кварталах с особой атмосферой, где люди близки друг другу по духу, и всех соседей знаешь в лицо. Именно такой образ жизни и предлагает проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе.

Сегодня проект «На Царскосельских холмах» – один из самых масштабных, востребованных и быстро развивающихся малоэтажных строек Петербурга.

Только в прошлом году компания «Терминал-Ресурс» (входит в группу компаний «Центр развития») ввела в эксплуатацию сразу два жилых комплекса – «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3», причем оба – с опережением графика. Также в 2018 году во дворе ЖК «Образцовый квартал 2» открылся детский сад на 140 мест с бассейном.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сейчас на территории проекта строится ЖК «Образцовый квартал 4» (его застройщик планирует сдать уже в этом году, по традиции – раньше срока) и ЖК «Образцовый квартал 5». Не отстает и «социалка»: по городскому заказу на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 3» проектируетсяшкола на 550 мест, а компания «Терминал-Ресурс» начала проектировать школу на 825 мест рядом с «Образцовым кварталом 5» и садик на 240 мест. Уже получен АГО (архитектурно-градостроительный облик) этих объектов.

И все-таки особенность проекта «На Царскосельских холмах» заключается не только в высоких темпах строительства. Интересен сам подход к освоению масштабной территории площадью 316 га. Здесь, например, одновременно с жильем возводятся не только социальные объекты, но и коммерческая инфраструктура, и общественно-деловые проекты. Так, первым объектом, построенным на территории проекта «На Царскосельских холмах» стал бизнес-центр «Перспектива» – компания «Терминал-Ресурс» ввела его в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. Сейчас рядом со сданными «Образцовыми кварталами» (но не на первых этажах комплексов!) работают продуктовые магазины. А весной «Терминал-Ресурс» начнет строить бизнес-парк Garage с многоуровневым паркингом на триста машиномест и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания.

Уже сейчас вместе с новоселами у проекта «На Царскосельских холмах» появляется окружение – салоны красоты и СПА, магазины. На территории вдоль Петербургского шоссе проектом предусмотрена общественно-деловая зона с рестораном, торговым центром и офисным зданием. По соседству завершается строительство закрытой ледовой арены, возводятся теннисные корты и комплекс для занятий пляжными видами спорта.

А еще новые дома удобно расположены: с одной стороны, в городской черте, с другой – рядом с дворцово-парковыми ансамблями Пушкина и Павловска. После реконструкции Петербургского шоссе добраться до метро «Московская» на автобусе или на машине можно за 10-15 минут. Еще ближе находится кольцевая автодорога и аэропорт. Также можно воспользоваться удобными выездами на Витебский проспект, Киевское и Московское шоссе. Станция метро «Купчино» расположена в 10 минутах езды.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Впереди масштабный малоэтажный проект ждут еще более амбициозные планы. Развивается транспортная инфраструктура: рассматривается возможность соединения Петербургского и Киевского шоссе, РЖД разрабатывает проект остановочного павильона с вокзалом и перехватывающей парковкой, который будет находиться на территории проекта «На Царскосельских холмах». Кстати, строительство вокзала планируется начать уже в этом году, а когда его введут в эксплуатацию, добраться до Балтийского вокзала можно будет за 20 минут.

Но самое главное, проект «На Царскосельских холмах» в процессе реализации не отступает от своих принципов. Заселенная и обжитая его часть, как и задумывалась, выглядит «по-европейски» снаружи и обеспечивает своим жителям европейский комфорт внутри.

С подробностями можно ознакомиться в отделе продаж по телефону 719 19 19 или приехав в офис застройщика, расположенный рядом с объектами.

Адрес отдела продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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А из нашего окна…

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