18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 65.96р
74.57р
16:21 07.03.2019
Расширенный поиск

Город
07.03.2019 15:59
Печать

С фасада Смольного снимут кондиционеры, на которые жаловался блогер. Но в рамках плановой реставрации

Дворовые фасады здания администрации Петербурга отремонтируют за 71 млн рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Смольному, в том числе, предстоит лишиться кондиционеров, на которые осенью 2018 года жаловался в прокуратуру городской блогер.

Осенью 2018 года блогер giper обратил внимание на кондиционеры, которые «украшали» дворовый фасад здания городской администрации. Постройка является объектом культурного наследия федерального значения, размещение кондиционеров на фасадах таких домов запрещено. 

После жалобы в прокуратуру заявителю поступил ответ из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, который сообщил, что кондиционеры были демонтированы. Позднее оказалось, что со стен сняли лишь малую часть техники.

Комитет по госзаказу объявил конкурс на поиск подрядчика для реставрации дворовых фасадов Смольного. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит расчистить и восстановить штукатурный слой и декоративные элементы, выполнить ремонт оконных рам, наружных дверей и чугунных решеток, а также расчистить от ненужных креплений и проводов лицевой фасад здания горадминистрации.

Максимальная стоимость работ составляет 71,1 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 26 марта.

Справка:

Здание, в котором сегодня расположена администрация Петербурга, было построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806-1808 годах в стиле классицизм. Постройку возводили для размещения первого в России женского учебного заведения, Института благородных девиц, который указом Екатерины Второй был основан в 1764 году. В 1917 году в здании располагался штаб по подготовке восстания большевиков, в советские годы — городской и областной комитеты КПСС.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.
Setl City
07.03.2019 12:49

КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ГК «Эталон»
07.03.2019 12:31

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПСК
07.03.2019 11:32

Спрос на апартаменты может резко вырасти

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.
ПСК
07.03.2019 11:27

Здоровому бизнесу – здоровые игры

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.
ПСК
07.03.2019 11:14

Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а - убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.
ПСК
07.03.2019 10:58

Коммерческие помещения с видом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2019 14:55

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
06.03.2019 14:11

Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.
АО «Строительный трест»
06.03.2019 13:18

ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.03.2019 12:36

«Ленэнерго» на связи TETRA

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.