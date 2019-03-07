С фасада Смольного снимут кондиционеры, на которые жаловался блогер. Но в рамках плановой реставрации

Дворовые фасады здания администрации Петербурга отремонтируют за 71 млн рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Смольному, в том числе, предстоит лишиться кондиционеров, на которые осенью 2018 года жаловался в прокуратуру городской блогер.

Осенью 2018 года блогер giper обратил внимание на кондиционеры, которые «украшали» дворовый фасад здания городской администрации. Постройка является объектом культурного наследия федерального значения, размещение кондиционеров на фасадах таких домов запрещено.

После жалобы в прокуратуру заявителю поступил ответ из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, который сообщил, что кондиционеры были демонтированы. Позднее оказалось, что со стен сняли лишь малую часть техники.

Комитет по госзаказу объявил конкурс на поиск подрядчика для реставрации дворовых фасадов Смольного. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит расчистить и восстановить штукатурный слой и декоративные элементы, выполнить ремонт оконных рам, наружных дверей и чугунных решеток, а также расчистить от ненужных креплений и проводов лицевой фасад здания горадминистрации.

Максимальная стоимость работ составляет 71,1 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 26 марта.