Выходные в Финляндии 8–10 марта: сауна, джаз и летающий бетон

Вместе с весной в Финляндию пришла пора фестивалей: в эти выходные любители джаза съедутся в Турку, а киноманы - в Оулу. В Хельсинки устроят День сауны и покажут на выставке бетонный блок. А 8 марта женщин ждут сюрпризы в финских музеях.

Eetu Ahanen / Helsinki Sauna Day

В выходные в Суоми будет пасмурно, в субботу ожидается от нуля до минус пяти градусов по Цельсию, выпадет снег. В воскресенье похолодает на пару градусов, на севере страны выглянет солнце, но в южных регионах возможны снегопады.

В музее Amos Rex в Хельсинки на этой неделе открылась новая выставка голландского дуэта Studio Drift, который работает на стыке дизайна, визуального искусства и технологий. Например, посетители смогут увидеть бетонный блок, парящий в воздухе. Также в эти дни в Amos Rex проходит выставка бельгийского сюрреалиста Рене Магритта.

8 марта в музее современного искусства EMMA состоится «Женский день». Художница Катрийна Хайкала в рамках проекта «Социальный портрет» нарисует портреты посетителей, которые идентифицируют себя как женщины. А вход в музей будет бесплатным с 17:00.

9 марта в финской столице устроят очередной День сауны. Для любителей погреться будут бесплатно работать как общественные сауны, так и те, что в обычное время недоступны для свободного посещения. Сауну можно выбрать на специальной карте, в этот раз к участникам присоединился Национальный музей.

В театре Savoy с 8 по 10 марта будет проходить джазовый фестиваль. Билеты стоят от 15 евро. Среди участников фестиваля – певица Jazzmeia Horn, в 2018 году номинированная на «Грэмми».

В Культурном центре «Корьямо» 9 марта выступит испанский коллектив Brindamos Flamenco. Билеты стоят от 27,5 евро. А 10 марта в Корьямо устроят воскресный блошиный рынок. С 11 до 16 часов будут торговать одеждой, обувью, украшениями и аксессуарами.

В Тампере Международный женский день отметят в музейном центре «Ваприикки». 8 марта две подруги смогут посетить выставки центра по одному билету. Среди новых экспозиций – «Дракула – вампиры в Ваприикки», посвященная зарождению мифа о вампирах и теме вампиризма в кино и литературе. А в музее Ленина вход для женщин будет бесплатным в течение всего дня, с 11 до 17 часов.

В эти выходные в Тампере завершается международный кинофестиваль. Билеты на кинопоказы стоят от 9 евро. В рамках фестиваля выберут победителя конкурсов финских и зарубежных кинолент, на церемонию награждения можно попасть в воскресенье.



В Турку в разгаре джазовый фестиваль Turku Jazz, отмечающий в этом году свое 50-летие. Основной площадкой фестиваля стал театральный зал Logomo, в субботу музыка там будет звучать с 17 часов до полуночи, на некоторые концерты вход бесплатный.



В Оулу 10 марта стартует международный музыкальный фестиваль. На концерте-открытии фестиваля выступят пианист Ииро Рантала и скрипач Йаакко Куусисто, в программе – музыка Бернстайна и Леннона. Билеты стоят от 35 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»