Представителя ФИФА оштрафовали и отстранили за перепродажу билетов на ЧМ-2018 в России

Члена Совета Международной федерации футбола (ФИФА), президента Футбольной ассоциации Островов Кука Ли Хармона признали виновным в перепродаже билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Как сообщает 7 марта пресс-служба ФИФА, Хармон будет оштрафован на 20 тысяч швейцарских франков, а также отстранен на три месяца от любой футбольной деятельности. Отмечается, что расследование в отношении чиновника велось с июля 2018 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России в 2018 году с 14 июня по 15 июля. Специально для этого события в Административный кодекс РФ были внесены поправки, касающиеся ответственности за перепродажу и подделку билетов на матчи ЧМ-2018. Те же нормы будут приняты на предстоящем чемпионате Европы в 2020 году, четыре матча которого пройдут в Петербурге.