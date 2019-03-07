В Центр комплексного благоустройства пожаловали силовики. Перед этим в СМИ заговорили о саботаже при уборке города от снега

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в Центре комплексного благоустройства (ЦКБ). Ранее врио губернатора Александр Беглов призвал правоохранителей разобраться с тем, как убирался город от снега прошлой зимой.

По данным «Фонтанки», сотрудники ФСБ работают в помещениях учреждения на Седова, 14, с 11 утра. Глава Центра Бислан Сатуев оказался в отпуске и, по его словам, о причинах внимания со стороны силовиков ничего не знает. В комитете по благоустройству, который курирует деятельность ЦКБ, также не смогли прокомментировать происходящее.

Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что правоохранительные органы и комиссия Смольного должны разобраться с информацией о плохой уборке города от снега. В телеэфире, а также в других СМИ появлялась информация о том, что коммунальные службы фактически саботировали проведение работ.

Целью деятельности ЦКБ является материально-техническое обеспечение деятельности комитета по благоустройству в сферах грузового автомобильного транспорта, содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения, озеленения территории и обращения с отходами. В 2019 году расходы на содержание Центра должны составить 327 млн рублей.