Меньше нефти, бензина и машин. Российский внешнеторговый оборот упал за год на 13%

Российские компании стали меньше продавать товаров за рубеж, за год разница между экспортом и импортом сократилась на 13%. Об этом говорится в докладе о внешнеторговом обороте по итогам января 2019 года, который 7 марта опубликовала Федеральная таможенная служба.

За январь экспорт товаров из России уменьшился до $ 32 млрд (на 7% по сравнению с январем прошлого года), а импорт товаров — до $ 16 млрд (на 1%), говорится в официальном отчете таможни. Таким образом, положительное внешнеторговое сальдо РФ, разница между экспортом и импортом, в январе составило $ 16 млрд, что на 13% ниже показателя января 2018 года.

Российские компании по-прежнему, как и год назад, охотнее всего продают за рубеж топливно-энергетические товары — 67% всего экспорта. То есть углеводороды, продукты их переработки и электроэнергию. При этом продажи нефти и нефтепродуктов упали по сравнению с прошлым январем на 13,3%, в основном за счет падения спроса на сырую нефть и керосин. При этом, особо отмечают авторы доклада, за рубеж ушло на 25% больше электроэнергии.

Сильнее всего за год упал экспорт машин и оборудования — на 26% — в основном за счет падения объемов поставок механического и электрического оборудования.

Экспорт металлов и металлических изделий упал на 14%, главным образом за счет сокращения продаж российских меди и металлопроката.

Росли же всего несколько отраслей. Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства, больше всего подсолнечного масла, мяса и рыбы, — итого на 19%. Хорошо продаются лес и бумага, на 3% лучше прошлогоднего. Особенно газетная бумага и пиломатериалы.

Импорт за год практически не изменился, констатирует таможня. Россия, как и в январе 2018-го, чаще всего ввозит из-за рубежа машины и оборудование (44% от всего импорта), продукцию химической промышленности, продовольствие и сырье для него, текстиль и обувь.