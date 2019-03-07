Экс-мэр Нижнего Новгорода Сорокин получил 10 лет за похищение человека и особо крупную взятку

Олег Сорокин приговорён к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке и похищении человека. Вывозом в лес бывший глава Нижнего Новгорода добивался подробностей совершённого на него покушения.

Как сообщает «Комитет против пыток», 7 марта Нижегородский районный суд признал Сорокина виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий, взятке в особо крупном размере и похищении человека. Гособвинение просило 12 лет лишения свободы, судья назначила 10 и штраф в 460 млн рублей.

Виновным в похищении и превышении должностных полномочий с применением насилия также признаны бывшие оперативники милиции Евгений Воронин и Роман Маркеев. Их приговорили к 5,5 и 5 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, Сорокин должен выплатить потерпевшему Новосёлову 1 миллион, Воронин — 600 тысяч, Маркеев — 500 тысяч рублей.

О своём похищении Александр Новосёлов рассказал в 2005 году. По его словам, в апреле 2004 года неизвестные мужчины затолкали его в автомобиль, вывезли в лес в Нижегородской области, где стали избивать, душить пакетом и заставили на камеру зачитать подготовленный текст. Следуя тексту, он сказал, будто покушение на Сорокина организовали зампредседатель областного заксобрания Михаил Дикин и его брат Александр, начальник местного РОВД. Позже Дикиных приговорили к 15 и 16 годам колонии, а Новосёлову сказали, что его поездка в лес была следственным экспериментом.

В 2013-м ЕСПЧ признал, что Новосёлова пытали представители государства, а расследование этого факта прокуратурой было «поверхностное» и «формалистское». Россию обязали выплатить 27,5 тысячи евро.

Сорокина арестовали в 2017 году за взятку от предпринимателя в 30 млн рублей. По версии следствия, её он получил в 2013 году, когда исполнял обязанности мэра. Дело о покушении на Новосёлова СК возбудил только в 2017-м.