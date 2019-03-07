Женщина на «Порше», сбившая юношу и девочку, получила 1,5 года ограничения свободы

В Петербурге вынесли приговор автомобилистке, сбившей мужчину с девочкой в Василеостровском районе в мае 2018 года. Женщину ограничили в свободе и лишили водительских прав.

Как напомнила 7 марта пресс-служба прокуратуры города, 10 мая 2018 года подсудимая, управляя автомобилем Porsche, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 1 по Уральской улице (перед Смоленкой) не пропустила пешеходов. Под машину угодили 23-летний молодой человек и девочка 2005 года рождения.

В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Девочка отделалась легкими травмами.

Автомобилистка свою вину признала. Василеостровский районный суд признал её виновной по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением прав на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Горожане, обсуждая эту аварию в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», отмечали, что пешеходный переход расположен в неудачном месте.

«Очень плохой переход там. Мне приходится переходить с детьми несколько раз в неделю. Перед мостом нет «зебры» для пешеходов. Это единственный. Вышли с детьми с занятий. Мужчина в луже крови, вмятина на «Кайене». Шок», – рассказывала Екатерина.

«Там из-за пригорка вообще не видно пешеходов, если ехать со стороны Малого», – поясняет Евгений. «Пешеходный переход очень опасный, – добавляет Даша. – Из-за частой пробки в сторону 8–9-й линий не видно, кто начинает переходить дорогу с противоположной стороны. Получается, пешеходы выскакивают из-за машин. Там обязательно нужно сбавлять скорость».

«С учетом того, что встречка там всегда стоит, люди частенько из-за встречных машин выскакивают. Да ещё и сразу после моста, что ещё хуже обзор там делает. Всегда там притормаживаю до 20 км/ч. По-хорошему, его оттуда надо убирать, с учётом того, что через 20 метров светофор пешеходный есть», – считает Роман.