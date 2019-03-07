Минобороны требует с петербургской «Северной верфи» полтора миллиарда рублей

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с «Северной верфи» 693,4 млн рублей. Иск появился в базе 7 марта. Ранее были зарегистрированы заявления о взыскании 410,3 и 459,9 млн рублей.

Обстоятельства возникновения претензий более чем на 1,5 млрд рублей не раскрываются. Но судя по документам суда, Минобороны хочет получить неустойку и задолженность по госконтрактам. В «Северной верфи» на запрос «Фонтанки» о том, почему не удалось урегулировать ситуацию в досудебном порядке, обещали ответить позднее.