Минобороны требует с петербургской «Северной верфи» полтора миллиарда рублей
Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с «Северной верфи» 693,4 млн рублей. Иск появился в базе 7 марта. Ранее были зарегистрированы заявления о взыскании 410,3 и 459,9 млн рублей.
Обстоятельства возникновения претензий более чем на 1,5 млрд рублей не раскрываются. Но судя по документам суда, Минобороны хочет получить неустойку и задолженность по госконтрактам. В «Северной верфи» на запрос «Фонтанки» о том, почему не удалось урегулировать ситуацию в досудебном порядке, обещали ответить позднее.
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Справка:
«Северная верфь» основана 14 ноября 1912 года. За столетнюю историю на ней построены около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе, ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.