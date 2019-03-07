Аэропорт Хельсинки вошёл в список лучших в Европе

Главный аэрохаб Финляндии получил премию Международного совета аэропортов ACI World за качество обслуживания Airport Service Quality (ASQ) Awards. Хельсинки-Вантаа признали лучшим в Европе в категории «Аэропорт с пассажиропотоком в 15–25 млн человек в год». Об этом 7 марта сообщает финский воздушный оператор Finavia.

В данный момент Finavia реализует масштабную программу развития хельсинкского аэропорта стоимостью в 1 млрд евро. Так, в феврале был открыт новый холл Aukio, который знакомит пассажиров с Финляндией и финскими традициями.

Помимо Хельсинки в этом году свою первую награду ASQ получили Международный аэропорт Ла-Меса имени Рамона Вильеды Моралеса (Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales) в Гондурасе, а также аэропорты Дублина, Осло, Саутгемптона, Бристоля и Лондона. Испанские воздушные хабы Альмерия (Aeropuerto de Almería), Жирона (Aeropuerto de Girona), Мелилья (Aeropuerto de Melilla), Сарагоса (Aeropuerto de Zaragoza) и Аликанте (Aeropuerto de Alicante-Elche) тоже впервые удостоились премии. В новинку ASQ Awards стала и для международных аэропортов Форт-Мак-Мюррей (Fort McMurray Airport) в Канаде и Маскат (Muscat Airport) в Омане.

Победители премии ASQ Awards отбирались на основе опроса, который проводится среди 650 тыс. пассажиров в 376 аэропортах 90 стран мира. Люди оценивали, например, процесс регистрации, контроль безопасности, еду и напитки, удобства в аэропорту и доступность услуг.

Аэропорт Хельсинки является ведущим транзитным аэропортом Северной Европы для дальних перевозок. В 2017 году пассажиропоток Хельсинки-Вантаа превысил 18 млн человек. Доход Finavia составил 374 миллиона евро, а численность персонала – 2700 человек. В 2018-м был установлен очередной рекорд — трафик достиг почти 21 млн человек.

Ранее также сообщалось, что за год поток авиапассажиров между Хельсинки и Петербургом вырос почти на треть.