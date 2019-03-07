18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 65.96р
74.57р
16:22 07.03.2019
Расширенный поиск

Финляндия
07.03.2019 15:25
Печать

Аэропорт Хельсинки вошёл в список лучших в Европе

Главный аэрохаб Финляндии получил премию Международного совета аэропортов ACI World за качество обслуживания Airport Service Quality (ASQ) Awards. Хельсинки-Вантаа признали лучшим в Европе в категории «Аэропорт с пассажиропотоком в 15–25 млн человек в год». Об этом 7 марта сообщает финский воздушный оператор Finavia.

В данный момент Finavia реализует масштабную программу развития хельсинкского аэропорта стоимостью в 1 млрд евро. Так, в феврале был открыт новый холл Aukio, который знакомит пассажиров с Финляндией и финскими традициями.

Аэропорт Хельсинки вошёл в список лучших в Европе

Помимо Хельсинки в этом году свою первую награду ASQ получили Международный аэропорт Ла-Меса имени Рамона Вильеды Моралеса (Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales) в Гондурасе, а также аэропорты Дублина, Осло, Саутгемптона, Бристоля и Лондона. Испанские воздушные хабы Альмерия (Aeropuerto de Almería), Жирона (Aeropuerto de Girona), Мелилья (Aeropuerto de Melilla), Сарагоса (Aeropuerto de Zaragoza) и Аликанте (Aeropuerto de Alicante-Elche) тоже впервые удостоились премии. В новинку ASQ Awards стала и для международных аэропортов Форт-Мак-Мюррей (Fort McMurray Airport) в Канаде и Маскат (Muscat Airport) в Омане.

Победители премии ASQ Awards отбирались на основе опроса, который проводится среди 650 тыс. пассажиров в 376 аэропортах 90 стран мира. Люди оценивали, например, процесс регистрации, контроль безопасности, еду и напитки, удобства в аэропорту и доступность услуг.

Аэропорт Хельсинки является ведущим транзитным аэропортом Северной Европы для дальних перевозок. В 2017 году пассажиропоток Хельсинки-Вантаа превысил 18 млн человек. Доход Finavia составил 374 миллиона евро, а численность персонала – 2700 человек. В 2018-м был установлен очередной рекорд — трафик достиг почти 21 млн человек.

Ранее также сообщалось, что за год поток авиапассажиров между Хельсинки и Петербургом вырос почти на треть.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.
Setl City
07.03.2019 12:49

КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ГК «Эталон»
07.03.2019 12:31

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПСК
07.03.2019 11:32

Спрос на апартаменты может резко вырасти

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.
ПСК
07.03.2019 11:27

Здоровому бизнесу – здоровые игры

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.
ПСК
07.03.2019 11:14

Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а - убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.
ПСК
07.03.2019 10:58

Коммерческие помещения с видом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2019 14:55

В Красногвардейском и Приморском районах в продажу вышло 42,5 тыс. кв. м недвижимости

Март новинок от «Группы ЛСР» набирает обороты. Открыты продажи в новых домах комплексов «Шуваловский» и «Ручьи» – это 42,5 тыс. кв. м недвижимости, 536 квартир, цена от 80,5 тыс. рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
06.03.2019 14:11

Компания «КВС» расширила ассортимент квартир в интернет-магазине

Хорошая новость для всех, кто хотел совершить покупку квартиры в Ленинградской области через интернет-магазин. Компания «КВС» расширила свой сервис, благодаря чему, такая покупка стала возможна.
АО «Строительный трест»
06.03.2019 13:18

ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.03.2019 12:36

«Ленэнерго» на связи TETRA

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.