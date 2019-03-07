Попавший в больницу второклассник торопился съесть несколько сосисок в тесте. Задыхающегося ребёнка заметил педагог

Ученик школы №133 во время обеда в школьной столовой купил несколько сосисок в тесте и поторопился их съесть до начала урока. Спешка привела к тому, что мальчик подавился. Задыхающегося ребёнка заметил учитель. Об этом рассказали в аппарате детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой 7 марта.

«По словам администрации школы, ими было сделано все возможное, чтобы как можно скорее передать ребенка медикам. В образовательном учреждении происшествие называют трагической случайностью. Следственный комитет ведет проверку», – говорится в сообщении детского уполномоченного.

Сейчас восьмилетний мальчик находится в реанимации больницы им. Раухфуса. Пострадавшего госпитализировали в состоянии удушья накануне.