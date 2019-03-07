Хоккейный «Спартак» оштрафовали на 1,3 млн рублей за брошенные на лед сосиски в игре со СКА

Хоккейный клуб «Спартак» пострадал из-за действий своих болельщиков в матчах четвертьфинала плей-офф Западной конференции КХЛ против СКА. Как сообщает пресс-служба лиги, московская команда будет оштрафована.

Ряд инцидентов произошли по ходу матчей 2 и 4 марта в столице. Были зафиксированы нарушения технического регламента: болельщики «Спартака» на фанатском секторе скандировали оскорбления в адрес СКА и судей, а также бросали на лёд посторонние предметы. Какие именно предметы были выброшены, не называется, но ранее сообщалось, что в итоговый протокол четвертого матча судьи внесли запись о выброшенных на лед сосисках.

«На «Спартак» наложены штрафы в соответствии с пп. 61.6 п. 61 ст. 32 (штраф в размере 1 млн рублей. — Прим. ред.), пп. 61.1 п. 61 ст. 32 (100 тысяч рублей. — Прим. ред.), п. 44 ст. 32 (200 тысяч рублей. — Прим. ред.) Дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается в заявлении пресс-службы КХЛ.

Таким образом, в сумме «Спартаку» придется выплатить 1,3 млн рублей.

Напомним, что СКА после двух матчей в Петербурге проигрывал в серии до четырех побед 0-2. В Москве армейцам с Невы удалось выиграть обе встречи и сравнять счет в серии 2-2. В минувшую среду в Петербурге прошел пятый матч противостояния, в котором сильнее оказался СКА. Теперь счет в серии 3-2 в пользу петербургского клуба. Следующая игра пройдет снова в Москве 8 марта.