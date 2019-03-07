Беспилотники заподозрили в расизме: они плохо распознают темнокожих пешеходов

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У скептиков, критикующих беспилотные автомобили, появился ещё один повод для беспокойства. Исследователи Технологического института Джорджии пришли к выводу, что самоуправляемые машины потенциально опасны для темнокожих людей, поскольку датчики лучше распознают людей со светлым тоном кожи.

Как пишет «Газета.Ru», учёные использовали большую базу данных с фотографиями пешеходов и разделили их на разные группы по тону кожи согласно шкале Фитцпатрика. На людей с тоном кожи от четвёртого фототипа (средиземноморского) до шестого (афроамериканского) датчики реагируют хуже.

Почему так происходит? Система «учится» на примерах, которые загружают люди. Исследователи полагают, что разработчики не предоставили достаточно примеров с людьми разных рас, и алгоритмы распознавания препятствий могли оттачивать свой функционал именно на белокожих пешеходах.

Один из самых громких подобных случаев произошёл в 2015 году, когда система распознавания изображений от Google предположила, что фотографии темнокожих людей являются снимками горилл.