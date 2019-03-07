Основатель Hermitage Capital Браудер обвинил шведский банк в отмывании денег по «делу Магнитского»

Уильям Браудер, основатель инвестфонда Hermitage Capital, пожаловался в полицию Швеции на Swedbank. Как пишут 7 марта «Ведомости», об этом сам Браудер рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT.

Он подчеркнул, что в банке удалось «выявить большое количество подозрительных транзакций». Браудер считает, что Swedbank надо пойти тем же путем, который раньше использовал датский Danske Bank. «Необходимо немедленно нанять внешнюю следственную компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом», – заявил Браудер.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что Swedbank мог быть причастен к скандалу вокруг отмывания денег через Эстонию. Издание Postimees писало, что через счета шведского банка могли пройти 5,8 млрд долларов «сомнительного происхождения», которые могли быть связаны, в том числе, с расследованием юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО.