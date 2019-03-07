Вячеслав Макаров: поддержанный закон о социальных выплатах затронет более 140 тысяч неработающих пенсионеров в Петербурге

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал поддержанную вчера в петербургском парламенте федеральную инициативу о социальных выплатах пенсионерам.

Макаров отметил, что инициатива стала ответом на послание Владимира Путина.

«Путин обратил внимание на очень важную проблему. Он поручил разработать постоянно действующий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум», – подчеркнул спикер.

Он отметил, что изменения преследуют одну цель – существенное повышение уровня доходов пенсионеров. В первую очередь, это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, только в Петербурге таких более 140 тысяч.

Проект был разослан в региональные парламенты в начале марта.