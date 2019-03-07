27.700 оладушек в подарок городу на Масленицу

изображение предоставлено компанией ООО «Группа компаний «Дарница»

Компания «Дарница» подарила городу 27.700 свежевыпеченных оладушек ТМ «Аладушкин». Поддержать петербургского производителя можно было в игре ВКонтакте, которая проходила в корпоративной группе «Аладушкин | Дарница» с 20 февраля по 9 марта 2019 года.

Оладушки имеют неразрывную связь с брендом «Аладушкин», многие покупатели вспоминают их первыми и считают символом петербургской марки. Знаменитая выпечка является победителем конкурсов «Инновационный продукт Санкт-Петербурга» и «100 лучших товаров России». Для приготовления оладушек используется бисквитное тесто и пять видов начинок, которые способны удовлетворить изысканный вкус потребителя – вишня, черника, брусника, шоколад и вареная сгущенка.

Ежегодно на Масленицу компания раздает несколько тысяч упаковок сдобной продукции. А в этом году кроме вкусного подарка петербуржцам была предложена познавательно-развлекательная игра в социальной сети ВКонтакте. В игре можно было не только узнать удивительные факты о празднике Масленицы и истории гастрономии, но и научиться социальному взаимодействию. Участники приходили на выручку друг другу, знакомились, угощали друг друга веб-оладушками, поздравляли с праздниками. Весь игровой процесс был превращен в увлекательное путешествие благодаря доброй сказке, главными персонажами которой были сами игроки.

А, главное, результат этой виртуальной игры оказался что ни на есть реальным – всю дневную выпечку в размере 27,7 тысяч пышных оладушек с начинками компания «Дарница» передала в школы и парки Санкт-Петербурга. Сдобная продукция марки «Аладушкин» была доставлена в 37 школ Адмиралтейского и Красногвардейского районов, а также бесплатно раздавалась 10 марта 2019 г. в Парке 300-летия, Бабушкином парке, в парке Дубки (Сестрорецк) и на праздничном мероприятии в Петропавловской крепости. Более четырех тысяч человек приняли участие в игре, более 27 тысяч петербуржцев получили вкусные подарки.

Каждый раз, организуя социальные акции на Масленицу, петербургский производитель не просто поддерживает добрые традиции, но и создает новые. И все это для того, чтобы порадовать горожан вкусной и свежей выпечкой «Аладушкин».

Справка о компании: ООО «Группа компаний «Дарница» – один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, реализующий свою продукцию на рынках Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, а также Москвы, под брендом «Аладушкин». Компания входит в тройку лидеров СЗФО по выпуску хлебобулочной продукции, а в сегменте мучных кондитерских изделий занимает лидирующую долю рынка в Санкт-Петербурге.