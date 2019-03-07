Подозреваемых в убийстве подмосковного следователя нашли в Петербурге. Она раскрыла группировку хакеров

В Петербурге по подозрению в убийстве следователя транспортной полиции Евгении Шишкиной задержаны два человека. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным СКР, исполнителем преступления является 18-летний Абдулазиз Абдулазизов, а посредником — 17-летний житель Петербурга.

Абдулазизова задержали в Северной столице. При экспресс-допросе следователи интересовались у подозреваемого ростом волос. Предполагается, что таким образом он менял внешность.

Евгения Шишкина возглавляла следственную группу по расследованию кибермошенничеств. Преступники взламывали почту туроператоров и билетных сервисов, оформляли железнодорожные билеты на подставных лиц. Счет выставлялся владельцам взломанных аккаунтов, а хакеры возвращали присланные им билеты через кассы. Следствие установило более 50 эпизодов, ущерб составил почти 18 млн рублей. Шишкина квалифицировала деятельность группы по статье 210 УК «Организация преступного сообщества». Под суд отданы три человека, в том числе уроженец Ленобласти.

Напомним, осенью прошлого года в Грузии был задержан российский хакер Ярослав Сумбаев, которого следствие считает основным подозреваемым по делу об убийстве Шишкиной. Якобы именно он был «мозгом» группы хакеров, которая взламывала почту компаний – агентов по продаже билетов РЖД.

Следователя застрелили рано утром 10 октября в селе Архангельское Московской области. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.