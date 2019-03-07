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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
07.03.2019 13:49
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«Рынок ощущает глобальную нехватку местного спроса»

На сегодняшний день о росте доли региональных покупателей говорят многие девелоперы. О том, почему иногородние клиенты покупают недвижимость в Санкт-Петербурге, какие районы города они предпочитают, есть ли своя специфика у региональных клиентов, рассказал директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов.

«Рынок ощущает глобальную нехватку местного спроса»

Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов/ LEGENDA Intelligent Development

«На сегодняшний день рынок ощущает глобальную нехватку местного спроса, поэтому практически все застройщики активно используют целый спектр инструментов, позволяющих привлечь иногородних покупателей, для которых Петербург всегда был одним из центров притяжения.

Анализ рынка за 2018 год показывает, что доля таких покупателей увеличивается и при этом распределяется более или менее равномерно. В нашей компании доля региональных клиентов также выросла и составила 31% в общем объеме сделок.

Каких-либо особых предпочтений у региональных покупателей мы не наблюдали. Наши клиенты, независимо от того, из какого они города или региона, – это люди, которым нужна качественная недвижимость для жизни (доля инвестиционных покупок в структуре продаж не так высока). Поведенческие характеристики и подход к выбору у региональных клиентов в целом схожи. В большинстве своем приобретаются квартиры либо для детей, которые живут в Санкт-Петербурге, либо для собственного проживания в связи с предстоящим переездом»

Жизнь с видом на воду

«Долгие годы особой популярностью у иногородних клиентов пользовался Приморский район в связи с близостью к заливу и курортным районам. Что касается проектов LEGENDA, расположенных в разных частях города, можно сказать, что они примерно в равной степени востребованы среди иногородних покупателей. Однако пальму первенства все же можно отдать Южно-Приморской части Петербурга. Мы отчетливо видим это на примере проекта «LEGENDA Героев».

На сегодняшний день среди современных жилых районов Петербурга эта прибрежная территория является одной из самых комфортных и передовых в силу того, что ее освоение четко регламентировано. Вид на воду – дополнительный плюс, так как он остается востребованной ценностью для жителей мегаполиса. «LEGENDA Героев» находится как раз в непосредственной близости к прибрежной зоне, и красивые виды на воду появляются уже с уровня 6 этажа, таким образом, квартиры с видовыми характеристиками составляют половину всего ассортимента. При этом покупатели могут быть уверены,  что в будущем они не получат вид на очередную новостройку, как это было, например, при освоении намыва Васильевского острова.

Помимо близости залива и парковых зон, Южно-Приморская часть Петербурга интересна еще и удачным расположением по отношению историческим пригородам – городам Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум, добраться до которых можно за 15-30 минут по ключевым магистралям: Пулковскому и Петергофскому шоссе, КАД».

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

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