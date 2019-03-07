Дело топ-менеджера, въехавшего в магазин в Репино и сбившего насмерть женщину, ушло в суд

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП в Репино, где «Инфинити», задев пешеходов, въехал в магазин. 80-летняя женщина погибла. За рулём находился генеральный директор ООО «Петербургская энергосберегающая компания» Валерий Ковешников, сейчас ему 69 лет. Дело в отношении него рассматривается по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он находится под домашним арестом.

Как сообщает 7 марта ГУ МВД, после проведения всех необходимых следственных действий, завершения расследования и утверждения обвинительного заключения уголовное дело 28 февраля было направлено в Зеленогорский суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. На сайте суда также указано, что дело поступило к ним.

15 сентября 2018 года в посёлке Репино водитель иномарки премиум-класса «Инфинити», по данным следствия, «проявив легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке», на прилегающей к Зеленогорскому шоссе парковке, не выдержав безопасной дистанции, ударил движущийся впереди «Мерседес Бенц». Затем он сбил 80-летнюю женщину, опору дорожного знака и сквозь стеклянные двери въехал в помещение круглосуточного магазина. Женщина скончалась на месте ДТП.

«Своими действиями обвиняемый нарушил требования пяти пунктов Правил дорожного движения, – отмечается в пресс-релизе. – <...> В результате грамотных действий следователей удалось полностью изобличить обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении».

Статья 264, часть 3, УК РФ предусматривает следующие санкции: принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что водительский стаж Валерия Ковешникова – более 36 лет. Автомобиль Infiniti QX80 зарегистрирован на ООО «Петербургская энергосберегающая компания». Травмы получили ещё два человека, а повреждены были, кроме «Инфинити» и «Мерседес ML 300», ещё «Мерседес S350» и «КИА Рио». Момент ДТП попал на видео.