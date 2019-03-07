Под Петербургом в июне начнут строить портовый терминал за 45 млрд рублей

Строительство универсального терминала в порту Усть-Луга должно начаться 1 июня этого года, инвестиции составят около 45 млрд рублей, говорится в заявлении гендиректора ООО «Универсальный торговый терминал "Усть-Луга"» Алексея Жаркова, которое публикует 7 марта агентство «Прайм». Терминал должен переваливать за год около 26 млн тонн пищевых продуктов и грузов, перевозимых навалом, без тары — в основном зерна.

Проект Lugaport должен включать три терминала: для пищевых продуктов, зерна и других навалочных генгрузов. А также пять причалов с общей длиной причальных стенок полтора километра. На грузооборот в 24-28 млн тонн проект планируется вывести после 2024 года, говорит гендиректор «УТТ «Усть-Луга».

Подготовительные работы для строительства терминала будут начаты в апреле, уточнил Алексей Жарков. В декабре 2022 года должна быть закончена первая очередь Lugaport на 20 млн тонн, вторая — в 2023-м, третья и последняя — в 2024 году.

Главным инвестором проекта выступает группа компаний «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова (годовая выручка головного ООО «ХК «Новотранс» – 13 млрд рублей), один из крупнейших операторов российского рынка железнодорожного подвижного состава. Созданное в 2017 году ООО «УТТ «Усть-Луга» входит в группу через московское ООО «Новотранс Актив».

Строительство первой очереди портового терминала в июле будет начато на собственные средства «Новотранса», уточнил гендиректор «УТТ «Усть-Луга», а затем инвестор планирует привлечь стороннее финансирование. «Банки очень заинтересованы в реализации проекта», — заверил Алексей Жарков.

В загрузке терминала инвесторы не сомневаются. Но более-менее определенно говорят пока об объёмах перевалки зерна — 6 млн тонн в год. «Северо-Запад, скажем так, обделен мощностями по зерну, кроме нас почти никто не обозначился», – заверил гендиректор «УТТ «Усть-Луга».