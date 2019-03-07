На берегу Финского залива нашли первого в 2019 году тюленя-потеряшку. Это девочка, и ей всего несколько дней

Первый в этом году детёныш тюленя найден в Ленинградской области. Об этом 7 марта сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы».

Потеряшке всего 3-4 дня, а весит она 13,5 килограммов. Скорее всего, малыша разлучили с мамой шквалистый ветер и оторвавшаяся льдина.

Крошечная самка тюленя была найдена 6 марта на берегу Финского залива. Заметил животное житель деревни Гакково Кингисеппского района. Он позвонил в заказник «Кургальский», а его сотрудники сообщили в фонд. Детёныш ещё не успел обрасти жирком — для начала самостоятельной жизни ему нужно весить 40 килограммов, а свежеиспечённый пациент фонда не весит и 14. Сейчас малышка находится в карантине, за её здоровьем пристально следят специалисты.