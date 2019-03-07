Безрассудный гость Петербурга пытался перенести доски через Митрофаньевское шоссе. Не смог

Молодой человек из Саратовской области серьезно пострадал в Адмиралтейском районе Петербурга. Он угодил под машину, пытаясь перейти дорогу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 6 марта около 22:45 в районе дома 7 по Митрофаньевскому шоссе, вне зоны пешеходного перехода. 31-летний водитель автомобиля BMW 523, двигаясь по Митрофаньевскому от набережной Обводного канала в сторону Малой Митрофаньевской улицы, сбил 24-летнего парня.

Пешеход был доставлен в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. На записи камеры наблюдения видно, что в момент ДТП был довольно плотный поток машин, а парень еще и нес на плече какие-то доски. В группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» уточняют, что пострадавший пешеход – из Саратовской области.

Отметим, что со снегопадом в Петербурге заметно выросло и количество ДТП. Причем к концу рабочей недели оно стало только больше: если 4 марта Госавтоинспекция зафиксировала 569 ДТП, то 5 марта – уже 593, а 6-го – и вовсе 618. Таких цифр не было с января. В 12 случаях вчера пострадали люди, 13 человек, все взрослые, рассказали «Фонтанке» 7 марта в отделе пропаганды УГИБДД.

В Ленинградской области за 6 марта произошло 83 дорожные аварии, в том числе четыре с пострадавшими. Пострадали 17 человек, среди которых один ребенок. Один человек погиб. Смертельной стала массовая авария на трассе «Кола». Водитель Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автобусом, а тот откинуло сразу в три припаркованных грузовика.