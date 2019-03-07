Военные с автоматами и балерины в пачках устроили фотосессию к 8 Марта в метро Екатеринбурга

Фото: Иван Искоренко, Варя Иванова

Военнослужащие ЦВО и балерины художественного коллектива современной хореографии «Лаборатория танца» УрФУ устроили праздничную фотосессию к 8 Марта в екатеринбургском метрополитене.

Бойцы в полной амуниции позировали с автоматами и девушками на станции метро «Ботаническая». Авторы фотосессии объяснили свою идею просто: «Сила мужчины в нежности и любви женщины!»

А в Петербурге «Фонтанка» к празднику поговорила с женщинами, для которых 8 Марта — не радость, а работа, и выяснила, чего хотят продавщицы белья, сотрудницы отдела мягких игрушек и работницы ювелирных салонов на самом деле. Феминистки удивятся, а мужчины заплачут от умиления.