По «делу Арашуковых» арестован десятый подозреваемый. Это метролог структуры «Газпрома» из Ессентуков

Десятый фигурант «дела Арашуковых» арестован 7 марта Басманным судом Москвы. Речь идёт о метрологе «Газпрома», которого подозревают в причастности к хищениям газа на десятки миллиардов рублей.

Как сообщает «Интерфакс», специалист по контролю измерительной техники Игорь Кайшев работал в Ессентуках в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Ему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

Одним из главных фигурантов дела, напомним, является сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. В начале марта он через своих адвокатов передал, что готовит обращение к президенту, в котором расскажет, кому якобы выгодно его уголовное преследование.