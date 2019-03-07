Происшествия
По «делу Арашуковых» арестован десятый подозреваемый. Это метролог структуры «Газпрома» из Ессентуков
Десятый фигурант «дела Арашуковых» арестован 7 марта Басманным судом Москвы. Речь идёт о метрологе «Газпрома», которого подозревают в причастности к хищениям газа на десятки миллиардов рублей.
Как сообщает «Интерфакс», специалист по контролю измерительной техники Игорь Кайшев работал в Ессентуках в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Ему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.
Одним из главных фигурантов дела, напомним, является сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. В начале марта он через своих адвокатов передал, что готовит обращение к президенту, в котором расскажет, кому якобы выгодно его уголовное преследование.
Справка:
30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, – Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. По уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.