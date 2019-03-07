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Спорт
07.03.2019 13:49
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«Худший фигурист в мире» из Бразилии выступил на Универсиаде. Он занимается всего полтора года на катке в торговом центре

Бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра де Лима, несмотря на худший результат, покорил зрителей своим выступлением на Универсиаде в Красноярске. По результатам короткой программы 22-летний спортсмен набрал всего 12,41 балла, что является одним из самых низких результатов вообще в истории фигурного катания.

Судьи дали ему 1,75 балла за технику и 10,7 – за компоненты: де Оливейра исполнил аксель в полтора оборота и сальхов в один оборот. Из-за феноменально низких оценок де Оливейра не сумел квалифицироваться для участия в произвольной программе.

Таблица результатов//скриншот/krsk2019.ru
Таблица результатов//скриншот/krsk2019.ru

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После своего выступления бразилец рассказал, что начал заниматься фигурным катанием всего полтора года назад. Тренировки проводит на катке в торговом центре.  Универсиада в Красноярске стала для него первым крупным соревнованием.

«Это чудесно, что я катался вместе с большими фигуристами со всего мира. Но я очень нервничал. Я помню свой первый выход на лед. Это было грустно. Но уже тогда я понял, что не остановлюсь. Почему я выбрал фигурное катание? Не я выбрал фигурное катание, фигурное катание выбрало меня», – цитирует фигуриста «Р-Спорт».

В соцсетях де Оливейру уже прозвали «худшим фигуристом в мире». Однако большинство с восхищением отнеслись к его выступлению.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как российские профессиональные спортсмены громят иностранных любителей на Универсиаде в Красноярске. В фигурном катании та же ситуация. Первое место по итогам короткой программы занял серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017 годов) Максим Ковтун.

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