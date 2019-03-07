Женщинам в российских колониях пообещали плюшки, конкурсы талантов и выходной, в который не загрустишь без дела

Заключённые в женских исправительных колониях не останутся без праздника 8 марта. Федеральная служба исполнения наказаний обещает окружить их вниманием и подарить мгновения радости. Создать у осуждённых «весеннее» настроение поручено администрациям учреждений.

Как сообщили во ФСИН 7 марта, концерты и праздничные мероприятия в колониях начались ещё до Международного женского дня. Так, в ИК-9 в Новосибирской области женщин поздравили спектаклем «Наташина мечта», а в ИК-10 Приморского края прошёл конкурс красоты. В единственном женском исправительном учреждении края в этот раз продемонстрировали историю и колорит стран мира. Участницы показали бразильский карнавал, испанскую корриду, японскую чайную церемонию, индийский танец живота.

«Этого праздника осужденные женщины ждут целый год, оказывая помощь представительнице своего отряда не только в создании причёски, макияжа, пошиве сценических нарядов и подготовке творческих номеров, но и в подборе и изучении тематического материала», – говорится в релизе службы.

Во ФСИН подчёркивают, что праздник для нарушительниц закона никто не отменял, и 8 марта в колонии на будни заключённых похоже только неукоснительным соблюдением режима. В остальном день заполнен творческими конкурсами, играми в шашки и шахматы, просмотрами фильмов, сладким меню с тортами и плюшками, визитами родных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН.

«Уже в преддверии праздника женщин стараются окружить вниманием и подарить мгновения радости, – говорят в пресс-бюро. – Для всех осужденных 8 марта является выходным. Однако грустить без дела никому не приходится. Созданием праздничного настроения у девушек занимается администрация исправительных учреждений».