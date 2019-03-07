КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

Setl City

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Проектом предусмотрены работы по реконструкции существующей транспортной развязки с нынешнего вида до «клеверного листа». В перспективе дорога от съезда с КАД будет продлена до улицы Пионерстроя. Сроки строительства и характеристики проекта пока не озвучены.

Напомним, что компания IKEA приобрела земельный участок площадью 40 га неподалеку от реконструируемой транспортной развязки, между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье». В планах торговой сети – построить третий в Петербурге торговый центр МЕГА. Таким образом, после завершения строительства развязка станет одним из ключевых транспортных узлов и улучшит дорожную ситуацию на юго-западе города.

Выезд с КАДа на продолжение ул. Пионерстроя позволит жителям новых кварталов, в том числе жилого комплекса «Солнечный город» от Setl Group, быстро добираться до любого района Петербурга.

Помимо названной магистрали к концу 2019 года городские власти планируют открыть автомобильное движение по новому участку пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного. Проектную документацию на продолжение пр. Ветеранов разработал и передал городу холдинг Setl Group, девелопер проекта «Солнечный город». Протяженность нового отрезка трассы составит 2,3 км, а ширина – 4 полосы, по две в каждую сторону.

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на строительство дороги. По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на объекте уже ведутся геодезические работы. В ближайшие недели подрядчик приступит к строительству сети ливневой канализации и устройству основания дорожной конструкции.

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