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Общество
07.03.2019 12:52
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Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram и WhatsApp не будут хранить данные в тех странах, которые нарушают права человека. Соцсети готовы к блокировкам

Создатель Facebook Марк Цукерберг 7 марта заявил, что компания отказывается хранить свои данные в странах, где нарушаются права человека на конфиденциальность. 

«Мы не будем хранить конфиденциальные данные в странах с плохой репутацией по соблюдению прав человека — таких, как конфиденциальность и свобода выражения мнений, — чтобы защитить данные от несанкционированного доступа. В течение следующих нескольких лет мы планируем перестроить больше наших услуг на основе этих идей», – написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Бизнесмен уточнил, что осознаёт риск блокировок сервисов своей компании за отказ хранения данных. По его словам, компания готова к такому развитию событий.

«Если мы создадим центры обработки данных и будем хранить конфиденциальные данные в этих странах, а не просто кэшируем нечувствительные данные, правительствам будет проще получать информацию от людей. Отказ от этого принципа может означать, что в некоторых странах наши сервисы будут заблокированы. Это компромисс, на который мы готовы пойти», – отметил он.

Относится ли Россия к странам, где компания откажется размещать свои дата-центры, Цукерберг не уточнил. Примеров стран, где нарушение прав человека не позволяет американской компании делиться данными с местными спецслужбами, создатель соцсети также не привёл.

При этом миллиардер также проанонсировал перестройку всех сервисов Facebook в некую новую социальную платформу, где попадание частных переписок третьим лицам станет невозможным.

«Размышляя о будущем Интернета, я считаю, что коммуникационная платформа, ориентированная на конфиденциальность, станет еще более важной, чем сегодняшние открытые платформы … работа с этими принципами является лишь первым шагом в создании социальной платформы, ориентированной на конфиденциальность», – уточнил Марк Цукерберг.

В конце 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что у ведомства нет планов добиться блокировки Facebook. 

В конце февраля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook «в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России».

Такой же протокол был составлен и в отношении другой компании из США – Twitter. Компаниям грозят штрафы в 5000 рублей. Три года назад за аналогичные претензии  была заблокирована деловая соцсеть LinkedIn, а её приложение удалено из AppStore и Google Play на территории РФ. 

В конце 2018 года Роскомнадзор добился полумиллионного штрафа для американской компании Google за отказ удалять из поисковиков «ссылки на ресурсы с противоправной информацией». После чего компанию предупредили о возможной блокировке. В итоге поисковик начал чистить запросы в соответствии с законодательством РФ, но не автоматически по всему реестру запрещённой информации, а по регулярно обновляемым спискам ресурсов, попавших под запрет, которые в компанию направляет Роскомнадзор. В начале февраля в надзорном ведомстве отчитались о налаживании «конструктивного диалога» с Google. 

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