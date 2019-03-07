Российским призывникам предоставят больше отсрочек от армии. Госдума поддержала закон во втором чтении

В Государственной думе прошел второе чтение законопроект, который призван уравнять студентов в праве на отсрочку от армии.

«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», – говорится 7 марта на сайте Госдумы.

Авторы инициативы, вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, предлагают позволить молодым людям, отметившим свое 18-летие в школе, получить отсрочку для бакалавриата, а затем – для магистратуры. Кроме того, юноши призывного возраста после школы могут получить отсрочку для обучения по программам среднего профессионального образования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что законопроект исправляет существовавшую несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся отсрочкой в школе, не могли пойти в магистратуру. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», – объяснил Володин.

В комитете по обороне также поддержали нововведения. «Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз – в школе, второй раз – при обучении на подготовительном отделении, третий раз – при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз – при обучении по программам магистратуры. Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи», – подчеркнул председатель комитета Андрей Краснов.