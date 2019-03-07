В Rolls-Royce ответили на сравнения с Aurus: «Важна не цена, а индивидуальность»

В компании Rolls-Royce прокомментировали многочисленные сравнения своих автомобилей с новым российским брендом Aurus. На проходящем в Женеве автосалоне состоялась европейская премьера автомобилей проекта «Кортеж».

Региональный директор Rolls-Royce Джулиан Дженкинс рассказал Autonews, что изучил новинку российского автопрома, и ответил на сравнения двух марок.

«Я слышал, что нас сравнивают, но тем, кто хочет увидеть настоящий Rolls-Royce, я советую обращаться к нам напрямую. А то, что эти автомобили будут дешевле, не так важно – для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность», – сказал он.

Точная стоимость автомобилей Aurus пока неизвестна, объявить цены обещают в середине апреля. Ранее сообщалось, что они будут начинаться примерно с 10–12 миллионов рублей. В то же время стоимость кроссовера Rolls-Royce Cullinan в России составляет около 25 миллионов рублей, а седана Phantom – около 35 миллионов рублей.

Автомобили марки Aurus, разработанные в рамках проекта «Кортеж», оснащаются гибридными силовыми установками. Под капотом седана S600 и лимузина L700, получивших общее название Senat, расположен 4,4-литровый бензиновый наддувный двигатель V8, работающий вместе с компактным электрическим мотором и 9-ступенчатым «автоматом». Их суммарная мощность составляет 600 л.с. Кроме них уже был представлен минивен Arsenal, а в 2019 году должны выпустить также кроссовер Komendant.

Выпускать автомобили Aurus будут в Татарстане, на площадке «Соллерс» в «Алабуге». Кроме того, их сборку хотят наладить в Объединенных Арабских Эмиратах. На военно-промышленной выставке IDEX в Абу-Даби белый лимузин «Аурус» представили министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и наследному принцу.