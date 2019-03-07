ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Единый двухуровневый подземный паркинг корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 насчитывает 326 машиномест. Цены на машиноместа начинаются от 769 тыс. рублей при условии единовременной оплаты. Покупателям также доступна рассрочка от застройщика.

Корпус 8.7-1 – это 9-этажный дом, включающий 133 квартиры, а 12-этажные корпуса 8.7-2 и 8.7-3 насчитывают по 200 квартир каждый. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Здания строятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. Ввод в эксплуатацию указанных корпусов квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь квартала «Галактика», состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/