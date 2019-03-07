РБК: Роман Абрамович избавился от «Первого канала». Его долю выкупил ВТБ

«ВТБ Капитал» выкупил у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, 20 процентов акций «Первого канала». Об этом 7 марта сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По информации издания, официально о смене собственники пакета акций будет объявлено в ближайшее время. Пока параметры и сумма сделки не раскрываются. В группе ВТБ, к которой относится «ВТБ Капитал», воздержались от комментариев. Представитель Абрамовича не ответил на запрос.

Государство контролирует 51% АО «Первый канал» (38,9% принадлежит Росимуществу 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС»; 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). 29% принадлежит Национальной медиа группе (НМГ). 20% до сих пор контролировал Роман Абрамович.

Он стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000-х, выкупив 49% акций у Бориса Березовского за 150 млн долларов. С 2010 года бизнесмен начал постепенно распродавать акции. Получив в 2018 году израильское гражданство, Абрамович сократил свою долю в канале до 20%. По закону о СМИ, иностранные граждане не должны владеть большей долей компаний-учредителей СМИ.