Налётчики с Думской солировали в уличных плясках. Репетировать лезгинку им предстоит в Новых Крестах

К вечеру 6 марта Куйбышевский районный суд арестовал четверых подозреваемых в нападениях на Думской улице. Гости Петербурга с Северного Кавказа не только регулярно упражнялись в спортзалах и выходили на силовую практику в город, но и радовали прохожих энергичными танцами.

По данным «Фонтанки», оказалось, что задержанные 5 марта уроженцы Дагестана Булат, Иса и два Рустама, по мнению следствия, промышляли на Думской с 2017 года. Пока по уголовному делу, возбуждённому по грабежам, установлены трое пострадавших. Тем не менее, по данным нашего издания, в ближайшее время следствие добавит им аналогичных эпизодов. Где в каждом указана одна и та же схема: у посетителей баров силой забирали мобильные телефоны, цепочки, наличные из кошельков. Ущерб от общения горожане оценили в сумму, превышающую полмиллиона.

Заодно «Фонтанка» выяснила, что запомнилась четвёрка не только агрессией, но и редкой пластикой тела. Так, на Youtube 6 октября 2018 года опубликован ролик с той же Думской. Среди танцующих лезгинку заметили и предполагаемых налётчиков. Подпись к видео гласит, что спонтанный праздник устроен в честь победы бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.