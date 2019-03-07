Музей Ахматовой приглашает посмотреть на Цукацика и принять участие в благотворительном марафоне

В галерее «Сарай» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка иллюстраций к книге «Цукацик и его друзья», написанной шестилетним Егором Слепых – подопечным Центра развития и реабилитации детей «Светлый город».

У Егора тяжёлая форма ДЦП, он не умеет ходить, но зато быстро читает и печатает на клавиатуре компьютера. Мальчик придумал Цукацика – необычное животное, у которого есть друзья: кот Юкку, хомяк Хуку, лиса Алиса, собака Юнга. Про всех Егор сочинил истории, которые и вошли в книгу под названием «Цукацик и его друзья». В создании книги мальчику помогала художница Станислава Малаховская – она сделала рисунки.

Егор и Станислава познакомились в Центре развития и реабилитации детей «Светлый город», где мальчик занимается. Истории про друзей понравились художнице, и она решила помочь юному писателю в создании книги. «Первые эскизы были сделаны в июне 2017-го. Большую часть иллюстраций я выполнила в Индии весной 2018 года. Мы работали так: я рисовала оригинал, фотографировала, отправляла фото маме Егора, она показывала ему, и он одобрял или не одобрял», – рассказывает художница. Если рисунки автору книги не нравились, то их приходилось переделывать.

Итогом совместной работы стала полноценная книга – родители Егора за свои средства издали её небольшим тиражом.

На выставке в Музее Анны Ахматовой представлены оригинальные иллюстрации Станиславы Малаховской, а также фрагменты текстов Егора, выполненные ею каллиграфически.

Кроме того, в рамках выставки проходит благотворительный марафон, цель которого собрать средства для создания Комплексного центра реабилитации особых детей. До 17 марта запланированы несколько мероприятий, в которых горожане могут принять участие: мастер-классы и праздники для детей, круглые столы и семинары для взрослых.

Комплексный центр станет ещё одной вехой в работе Надежды Самойловой – создательницы Центра развития и реабилитации детей «Светлый город». Первый детский сад для особых детей Надежда открыла в 2014 году, когда столкнулась с тем, что её дочку, у которой ДЦП, не брали ни в одно дошкольное учреждение, даже в специализированные группы («Фонтанка» рассказывала об этом). Сейчас в Петербурге работают два детских центра Надежды Самойловой. Недавно городские власти выделили помещение бывшего детдома. В нём и планируется открыть Комплексный центр, где будет инклюзивный детский сад с медицинской реабилитацией и школа для детей – не только с особенностями здоровья, но и для тех, которым по разным причинам трудно учиться.