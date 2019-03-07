Подробности ДТП с автобусом на «Коле»: были задеты три фуры, большинство пострадавших – женщины

Стала известна подробная информация о страшном ДТП с автобусом на 119-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по статье 264, часть 3, УК РФ – за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Версия полиции остаётся той же, что была озвучена ГИБДД с самого начала. 43-летний мужчина, житель Сясьстроя, за рулём «Рено Логана» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом «Хайгер» (Higer), а автобус откинуло в три тягача с полуприцепами, припаркованные на прилегающей к проезжей части автостоянке без нарушения ПДД: «Сканию», «ДАФ» и «Вольво».

По данным «Дорожного инспектора» «ВКонтакте», водитель «Логана» в этом году дважды привлекался за нарушения ПДД. Первый штраф ему выписали по части 1 статьи 12.36 КоАП РФ (нарушение водителем правил пользования телефоном), а второй – по части 2 статьи 12.9 (превышение скорости более чем на 20 км/ч). По информации 47news, с 2015 по 2018 год он набрал больше десяти штрафов, выписанных дорожной полицией в Петербурге, Синявино и Сясьстрое. После аварии он попал в реанимацию Центральной районной больницы Волхова.

Отметим ещё раз, что в видеокомментарии ГИБДД по поводу этой аварии отдельно назывался сопутствующий фактор – отсутствие силового разделителя между встречными полосами движения.

По последним данным, пострадали 14 человек. Погиб один. Это пассажирка «Рено», 53-летняя петербурженка. Вот что написали о ней в комментариях к посту в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»: «В этой жуткой аварии погибла наша коллега... Очень хорошая женщина. Мы вчера вместе работали в смене, она была на позитиве. А утром она возвращалась домой с работы... Мы все в шоке, сложно принять эту новость. Светлая ей память!».

Кроме неё и водителя, в «Логане» ехали ещё три женщины. Одну из них после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили домой. В ЦРБ Волхова в тяжёлом состоянии попала 33-летняя жительница Сясьстроя и в состоянии средней степени – петербурженка, которой несколько дней назад исполнилось 49 лет.

Водитель автобуса, 52-летний житель Тихвинского района Ленобласти, был госпитализирован всё-таки в тяжёлом состоянии, а не в среднем, как сообщалось изначально. Его, напомним, зажало на водительском кресле – самый мощный удар пришёлся как раз на переднюю часть автобуса.

В автобусе ехали в основном жительницы Тихвина (он шёл по маршруту Тихвин – Санкт-Петербург, по данным Леноблтранса, нелегально). Медики оценили состояние большинства пострадавших пассажиров как средней степени тяжести. Госпитализированы были семь из них. Самые старшие пострадавшие – мужчина и женщина 1949 года рождения, самая младшая – 17-летняя девятиклассница, все из Тихвина. Девушку после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Долечиваться дома отправились ещё две женщины.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.