Детей глухой матери из Петербурга решили отпустить из детдома после публикации «Фонтанки»

Пятилетняя Даша и двухлетний Кирилл, которых еще в январе забрали у глухой матери с Озерков, встретят предстоящие праздники дома. Их отдадут под опеку бабушки.

– Было решено ускорить оформление документов, чтобы дети праздники провели не в учреждении, – подтвердили «Фонтанке» 7 марта в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Как накануне писало наше издание, 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей после конфликта в коммуналке. Её соседка заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены сами себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома.