Когда цветы и шоколад — не в радость. «Фонтанка» выяснила, чего хотят женщины на самом деле

«Фонтанка» отправилась в царство стереотипных подарков, чтобы узнать, чего на 8 Марта хотят женщины, для которых духи, шоколад и украшения — ежедневная рутина.

Что дарят на 8 Марта? Цветы, сладости, плюшевые игрушки, духи. Казалось бы, беспроигрышные варианты для романтиков — нарядное белье или колечко. «Фонтанка» нашла женщин, для которых все это — не нечаянная радость, а работа, и выяснила, чего хотят женщины на самом деле. Феминистки удивятся, а мужчины заплачут от умиления.



Марина, сотрудница салона нижнего белья:

«Честно говоря, мне важно внимание, а не подарок, поэтому я бы предпочла романтический ужин. Этого мне было бы достаточно. Но вообще один из самых ярких подарков, которые мне дарили, это золотая цепочка. Тем не менее первостепенно все же внимание».



Евангелина, сотрудница магазина мягких игрушек:

«В моем случае все традиционно – меня порадуют цветы, конфеты, а также время, проведенное вместе. Главное, наверное, именно совместное времяпрепровождение. Но подарок тоже не будет лишним!»



Ольга, сотрудница ювелирного салона:

«Я думаю, каждая девушка хотела бы получить в этот день внимание и удостовериться в том, что молодой человек ее действительно слышит и знает ее желания. Мой молодой человек мне подарил абонемент на тренинг по женскому предназначению. Это то, что мне интересно, и то, чего я хотела. На 8 Марта не обязательно дарить именно подарок, можно, например, запланировать совместное путешествие – это даже еще лучше».



Карина, сотрудница парфюмерного салона:

«Так как я работаю в парфюмерном салоне, то подарок из нашего ассортимента считаю чем-то обыденным. Я это все, конечно, люблю, пользуюсь ежедневно, но в качестве подарка все же хотелось бы что-то необычное. Для меня лучший подарок – это спа-салон. Но иногда с подарком ведь можно не угадать. Мы с супругом согласовываем подарки во избежание недоразумений, ведь скрыть недовольство очень сложно, а лукавить не хочется. Ощущение сюрприза это не портит, потому что сюрприз всегда можно устроить и без повода, даже просто букетом цветов. Женщин стоит радовать чаще, чем раз в год. А 8 Марта может быть поводом для какой-то серьезной покупки, на которую раньше не могли решиться».



Яна, сотрудница салона цветов:

«Я бы хотела получить цветы. Мне кажется, это самый замечательный подарок, все девушки всегда рады цветам. Но сами по себе цветы не создадут праздник, важны еще и эмоции, они, пожалуй, важнее, чем сам подарок. Например, в прошлом году мы отметили 8 Марта полетом на воздушном шаре. Это оказалось совсем не страшно. Поэтому могу всем советовать дарить эмоции, события!»



Алексей Нимандов

«Фонтанка.ру»